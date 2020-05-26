Про це повідомив заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації на брифінгу.
За словами чиновника, відновити роботу міського та приміського транспорту в області поки не дозволяють показники захворюваності коронавірусом.
“Статистика не дає можливості приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області… Наше завдання – постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною… Як мінімум, до 24 червня відновлення перевезень не буде… Будемо чекати”, – сказав він.
Відзначається, що запуск громадського транспорту в областях регулюється постановою уряду про адаптивний карантин. Для відновлення пасажирських перевезень в регіоні повинні відповідати критерії інцидентності і наявності достатньої кількості вільних місць в лікарнях.
- Станом на 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків, 21 людина померла (25 травня – 6).