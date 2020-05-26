У Рівненській області прийняли рішення не відновлювати роботу транспорту до 24 червня.

Про це повідомив заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації на брифінгу.

За словами чиновника, відновити роботу міського та приміського транспорту в області поки не дозволяють показники захворюваності коронавірусом.

“Статистика не дає можливості приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області… Наше завдання – постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною… Як мінімум, до 24 червня відновлення перевезень не буде… Будемо чекати”, – сказав він.

Відзначається, що запуск громадського транспорту в областях регулюється постановою уряду про адаптивний карантин. Для відновлення пасажирських перевезень в регіоні повинні відповідати критерії інцидентності і наявності достатньої кількості вільних місць в лікарнях.