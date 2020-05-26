Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 910 випадків;
- Волинська область — 805 випадків;
- Дніпропетровська область — 895 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 647 випадків;
- Закарпатська область — 1092 випадки;
- Запорізька область — 416 випадків;
- Івано-Франківська область — 1306 випадків;
- Кіровоградська область — 482 випадки;
- м. Київ — 2710 випадків;
- Київська область — 1458 випадків;
- Львівська область — 1405 випадків;
- Луганська область — 44 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 842 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Рівненська область — 1475 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1124 випадки;
- Харківська область — 930 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 370 випадків;
- Чернівецька область — 3101 випадок;
- Черкаська область — 392 випадки;
- Чернігівська область — 134 випадки.
Нагадаємо, що станом на 24 травня померлих від коронавірусу було 617 осіб, на 25 травня їх кількість збільшилася на 6 – до 623 осіб. Станом на 26 травня – померлих 644, тобто за добу зросла на 21 людину.
- Станом на 25 травня в Україні зафіксовано найменшу з початку квітня добову кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.