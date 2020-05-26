Станом на 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків, 21 чоловік померло (25 травня - 6).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м. Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків;

Львівська область — 1405 випадків;

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

Нагадаємо, що станом на 24 травня померлих від коронавірусу було 617 осіб, на 25 травня їх кількість збільшилася на 6 – до 623 осіб. Станом на 26 травня – померлих 644, тобто за добу зросла на 21 людину.