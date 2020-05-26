Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 910 випадків;
  • Волинська область — 805 випадків;
  • Дніпропетровська область — 895 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 647 випадків;
  • Закарпатська область — 1092 випадки;
  • Запорізька область — 416 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1306 випадків;
  • Кіровоградська область — 482 випадки;
  • м. Київ — 2710 випадків;
  • Київська область — 1458 випадків;
  • Львівська область — 1405 випадків;
  • Луганська область — 44 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 842 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1475 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1124 випадки;
  • Харківська область — 930 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 370 випадків;
  • Чернівецька область — 3101 випадок;
  • Черкаська область — 392 випадки;
  • Чернігівська область — 134 випадки.

Нагадаємо, що станом на 24 травня померлих від коронавірусу було 617 осіб, на 25 травня їх кількість збільшилася на 6 – до 623 осіб. Станом на 26 травня – померлих 644, тобто за добу зросла на 21 людину.