ЗМІ, посилаючи на дані від американського посадовця, зазначає, що посилені ракетні обстріли України, які РФ здійснює протягом останніх днів, можуть свідчити про намагання Кремля відкласти контрнаступ ЗСУ. Водночас, впевнені у США, така тактика росіян можу бути корисною для України.

Про це повідомляє CNN посилаючись на дані від американського посадовця, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, обстрілюючи Україну Росія витрачає чимало боєприпасів, аби знищити та заплутати протиповітряну оборону України.

Посадовець зауважив, що Росія здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління та управління в Києві та інші важливі місця.

Він додав, що імовірно ці атаки мають на меті відкласти довгоочікуваний контрнаступ України. Однак Україні вдалось витримати російські обстріли, перехопивши більшість ворожих ракет та дронів за допомогою систем ППО, наданих західними країнами.

Більш того, американський посадовець вважає, що такі розширені атаки росіян можуть виявитись навіть корисними для України, оскільки РФ все більше використовує свої обмежені запаси високоточного озброєння.