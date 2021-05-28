Рух без правил: як в Україні регулюють пересування на електросамокатах?

Електросамокати із шаленою швидкістю набирають популярність в Україні. Водночас ЗМІ рясніють заголовками про ДТП за їхньою участю, а правовий статус цього транспорту викликає чимало питань.

Про це повідомляють #Букви.

Мобільні, доступні та екологічні електросамокати частіше трапляються в густонаселених містах. Вони позбавляють свого власника багатьох незручностей, зокрема заторів. Проте правовий статус електросамокатів досі не визначено, а тому регулювання їхнього руху практично відсутнє.

ЛТП: перспективи та темпи розвитку

Україна поступово переймає транспортні традиції США та Європи. Саме тому набирає обертів популярність легкого персонального транспорту (ЛПТ). Окрім самокатів до ЛТП входять понад 12 найменувань гаджетів, зокрема сегвеї, моноколеса, ролики та електроролики, гіроскутери тощо.

ЛПТ – це транспортні засоби, які використовуються для перевезення людини й мають вагу до 50 кг.

Оскільки на вулицях українських міст з’являються нові види транспорту, активісти ініціюють правове регулювання їхнього руху. Зокрема, у першому читанні уже ухвалений законопроєкт №3023, який має допомогти організувати дорожній рух для електричних гаджетів.

Додамо, що в Європі електротранспорт прирівнюють до велосипедів. Саме тому вони можуть рухатися велодоріжками. В Україні наразі немає довершеної інфраструктури й з’явиться вона, за прогнозами експертів, не раніше ніж через 7 років.

Власники екотранспорту цілком справедливо можуть претендувати на статус повноцінного учасника дорожнього руху. Тому вони можуть рухатися автошляхами поруч з легковими авто. При цьому водій повинен мати високий рівень кермування своїм транспортом, демонструвати знання правил дорожнього руху та думати про свою безпеку, позначивши себе світловідбивними елементами й ліхтарями. Зараз ці правила ніяк не регулюють.

Ймовірність ДТП із серйозними наслідками для кермувальника самоката на автошляхах значно вища, ніж на тротуарі. Природно, що власники електротранспорту не бажають наражати себе на небезпеку, тому обирають їзду поміж пішоходів.

Що пропонують нардепи?

У вересні 2020 року Верховна Рада прийняла за основу проєкту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”.

Документом пропонується внести зміни в закон “Про дорожній рух”, додавши статтю 19-1 про правовий статус, основні права та обов’язки водіїв персонального електротранспорту (електросамокатів, гіроскутерів, гіробордів, моноколіс тощо).

Законопроєкт має на меті вдосконалити правове врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників, та спрямований в цілому на покращення безпеки на дорогах.

Зазначається, що документ надасть особам, які керують персональним легким електротранспортом, право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

При цьому, вони будуть зобов’язані:

використовувати технічно справний та належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт;

рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів;

керувати персональним легким електротранспортом, що обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Вимога щодо обов’язкового обладнання персонального легкого електротранспорту звуковим сигналом не поширюється на випадки, коли можливість такого обладнання не передбачена конструктивним рішенням виробника;

під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги мати увімкнений ліхтар (фару) та виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб;

не перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника персонального легкого електротранспорту;

не користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;

не допускати випадків керування персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Наразі документ готують до другого читання.

Рух без правил

Досвідчені велосипедисти розуміють, що їзда на самокаті, який розвиває швидкість до 30 км/год небезпечна для пішоходів. Тому необхідно користуватися автошляхами, а не тротуарами. Однак такої думки дотримуються не усі.

ВВС Україна повідомляє, що жительку столиці Євгенію збив самокат на тротуарі. Жінка вийшла з переходу, коли на неї раптово налетів чоловік на самокаті. Вона впала й травмувалася, але замість вибачень почула лише “Дивись, куди йдеш”.

Киянка Ольга розповіла, що її збила машина, коли вона їхала на електросамокаті тротуаром з невеликою швидкістю. За її словами, авто стрімко виїхали з арки будинку в центрі Києва, де розташований один з комітетів Верховної Ради.

Жінку госпіталізували до реанімації зі струсом мозку, травмою голови, забиттям плеча і руки. При цьому поліція не поспішала брати в неї свідчення. Жінка наполягла на проведенні судмедекспертизи. Інцидент все ще розслідують.

ДТП за участю електросамоката: як діяти?

Законодавча неврегульованість створює проблеми поліції, яка не може визначити кваліфікацію осіб, причетних до ДТП за участі самокатників.

Патрульні визнають проблему неврегульованості руху самокатів в Україні й прямо говорять про відсутність правових підстав для притягування керманичів такого транспорту до відповідальності за порушення ПДР.

Поліціянти додали, що відповідальність за порушення користувачами електротранспорту правил дорожнього руху передбачена змінами до Кодексу України про адмінпорушення. Якщо ви стали учасником інциденту за участю електросамоката, то дійте так, як і при ДТП з іншими видами транспорту. Слід негайно викликати патрульних та залишатися на місці ДТП.

Умовні правила

Попит створює пропозицію. Тому на вулицях українських міст часто з’являються прокатні електросамокати. При цьому вони мають певні обмеження у швидкості орендованих девайсів – як за кордоном, так і в Україні максимальна швидкість електросамокатів становить 25 км/год.

До речі, середня швидкість пішохода – 5-6 км/год. Враховуючи це, не важко уявити, наскільки рух самокатів на тротуарах небезпечний для пішоходів.

До того ж не варто забувати, що є й приватні електросамокати, швидкість яких регулює власник. Вона може сягати 40-60 км/год.

Власників е-самокатів просять користуватися велодоріжками. При цьому вони не можуть задовольнити потреби усіх користувачів.

Відсутність правил руху на електросамокаті створює чимало проблем не лише пішоходам, які ризикують травмуватися, а й водіям, які обурюються нелогічними діями електросамокатників на автошляхах.

Саме тому соцмережі рясніють обурливими публікаціями на цю тему.

“Як водій, хочу підтвердити, що пересування на дорозі на електричних самокатах є небезпечним для самих таких осіб. Водій автомобіля під час насиченого автомобільного руху може не помітити таких самокатників. Водії зі стажем підтвердять, що з правого боку існує зона невидимості, тому перед перелаштуванням на праву смугу чи перед поворотом праворуч доводиться декілька разів пересвідчуватися у відсутності перешкоди у вигляді іншого транспортного засобу. Набагато складніше помітити пішохода на колесах, особливо, коли він рухається зі швидкістю далеко не пішохода. І повірте, що хороший зір, хороший слух і максимальна увага допоможуть водієві не завжди”, – пише заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Чоловік додав, що найбільшу небезпеку зіткнень становить переїзд пішохідних переходів та перехресть. Магера впевнений, що на дорогах пішоходам на колесах нема чого робити. По-перше, наражають своє життя і здоров’я на реальну небезпеку. По-друге, створюють проблеми із законом для водія транспортного засобу, “якому в українських судах доведеться пройти сім кіл пекла аби довести свою невинуватість”.

Додамо, що таких обурливих публікацій у соцмережах щодня більшає.

Технічний прогрес – це коли тебе ледь не збиває їбучий електросамокат — твіттер моєї планети (@tviypresent) August 17, 2020

Не для того я купував велосипед, щоб вмене електросамокат врізався! — Книга Ейбона (@TheBookOfEibon) October 5, 2020

– Поліцейський зупиняє електросамокат:

– Ви їдете четверо на одному самокаті, а це небезпечно!

– В смислі четверо?!

– Хлопці, а де Ромко?) pic.twitter.com/7Q3kPd1jro — Іринка (@irynka298) May 15, 2021

Якщо ви бажаєте, щоб вас матюкали всі:

Пішоходи

Велрсипелисти

автомобілісти Купуйте електросамокат — Настасья (@nastusia001) August 16, 2020

А як за кордоном?

У Європі електросамокати стали справжнім трендом. Тому країни вже роблять спроби врегулювати їх рух. Деякі ініціативи стали доволі успішними.

Наприклад, у Польщі рух е-самокатів врегулювали лише минулого місяця, у Німеччині – у квітні минулого року, у Британії – у вересні 2020-го.

Водночас Туреччина все ще знаходиться на тому ж етапі, що й Україна. Влада Сінгапуру вже тричі змінювала законодавство щодо е-самокатів за останні два роки.

Деякі країни більш радикально підійшли до правового регулювання руху електросамокатів. Наприклад у Нідерландах електросамокати прирівняні до мопедів, на які треба отримувати права.

Основними принципами щодо врегулювання руху е-самокатів у світі – обмеження швидкості (20-25 км/год) і потужності – від 250 Вт у Швеції до 1 кВт в Естонії. Пристроєм, який розвиває швидкість понад 20 км/год, потрібно кермувати тільки за наявності прав.

Рух тротуарами заборонений майже скрізь – у Франції, Німеччині, Іспанії, Австрії, Швеції тощо. Рекомендовано рухатися велодоріжкою, а якщо її немає, тоді – краєм проїжджої частини.

У липні повідомлялося, що влада в старому місті Лісабона вирішили виписувати штрафи за неправильно припарковані або залишені на тротуарах електроскутери, а також Сегвей і велосипеди.

В окремих випадках дозволено рухатися тротуарами, але зі швидкістю 5-10 км/год.

Захисні шоломи є рекомендованими у багатьох країнах світу, але вони не є обов’язковими.