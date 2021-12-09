Українська співачка Руслана Лижичко розповіла в інтерв‘ю головному редактору інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман, що надто розчарувалася у діях та політиці президента Володимира Зеленського.

Про це співачка розповіла під час інтерв’ю з журналісткою Олесею Бацман.

Руслана розповіла, що голосувала за Зеленського, пояснивши своє рішення так: “Чомусь завжди так стається, що на виборах ми завжди між двох зол обираємо менше”.

Та після оголошення результатів “ейфорії точно не було”.

“У свій час мені вистачило адекватності не йти у владу і в президенти, хоча мене Майдан дуже активно висував, і було багато пропозицій з цього приводу. Та ні в Раду я вдруге не пішла, ні тим більше не балотувалася у президенти. Коли Володя одержав перемогу, я тоді сказала: “У вас немає права на помилку”.

Співачка зізнається, що зараз їй страшно через події в країні.

“Зараз ситуація така, що я бачу 50 на 50, наша країна знову на межі. Дуже моторошно. Ми не маємо бути розмінною монетою. Тому у владу мають йти сильні люди”, – сказала Руслана.

Також, вона додала, що президентська посада – це “дипломатія найвищого рівня”.

“Людина, яка йде у крісло президента, повинна усвідомлювати, для чого вона туди йде: щоб підставити чи підняти країну? Чи хоча б не розвалити. Величезна відповідальність лежить на президентові.На додаток, неприпустимо показувати слабкість, насамперед у публічному просторі. Зараз навіть боюсь аналізувати позицію моєї країни у світі. Та, гадаю, вона дуже постраждала. Усередині країни панують напруженість, емоційність, резонансність”.

Співачка зазначила, що має відчуття, що країну знову треба рятувати, і звернулася до президента.

“Я б хотіла сказати, що так не вийде у політиці. Це не серіал. Тут не можна писати сценарій. У людей свої відчуття, треба відчувати їх серця. Ти маєш зробити сценарій, який хоче Україна. Хочеш бути інноватором – будь ним! На жаль, зараз я навіть по своїй лінії не бачу результату. Жодної спроби. Немає бажання почути таких фахівців, як ми, та інших, які пропонують здорові, прогресивні, інноваційні, чесні речі, далекі від якихось схем” – зізналась Руслана.

Після виборів у неї була невелика надія, що вдасться реалізувати проєкти, пов‘язані із “зеленою” енергетикою.

“Та нічого не вийшло. Ми з чоловіком зібрали всі документи, ходили, передавали їх, та не просунулися навіть на крок”.

Співачка додала, що не бачить змін також і у важливій для індустрії культури сфері авторських прав, у якій представники влади “точно розуміються”.

“Ми щиро пропонуємо свої ідеї та не просимо жодної допомоги. Але ви закрили двері та не хочете чути! Для вас свій сценарій важливіший! Та це помилково. Ваш і наш сценарій скоро стануть різними. І тоді ні рейтинги, нічого не допоможе, тому що ви станете чужими”.