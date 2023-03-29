На тлі звинувачень у тому, що плідне донорство 41-річного Джонатана Меєра, який став біологічним батьком для 550 дітей, підвищує ризик випадкового інцесту, фонд Donorkind в Нідерландах планує заборонити чоловіку здавати сперму.

Про це сповіщає Insider.

На музиканта з Гааги Джонатана Меєра подали до суду мати однієї з його дітей та голландська організація Donorkind. Фонд стверджує, що Меєр пожертвував сперму щонайменше в 13 клінік, більшість з яких знаходяться у Нідерландах.

Як повідомляється, Меєра внесено до “чорного списку” голландських донорів, проте він продовжував робити пожертвування своєї сперми за кордоном, зокрема в Данію та Україну.

У виданні зауважили, що Меєр став батьком близько 550 дітей, що перевершує керівні принципи голландської клініки, які наголошують, що донори можуть мати максимум 25 дітей від 12 жінок. Ці вимоги спрямовано на уникнення інбридингу, інцесту та психологічних проблем у народжених дітей.

Жінка, яка подала позов до суду, стверджує, що Мейєр пообіцяв їй, що став батьком максимум 25 дітей. Також вона додала, що якби знала правду, не обрала б його донором. На думку жінки, звернення до суду – це єдиний спосіб захистити її дитину.

Зазначено, що в цивільному позові вимагається заборонити Меєру робити нові пожертви, припинити спілкування з майбутніми батьками та написати до клінік, які зберігають його сперму, щоб знищити її.