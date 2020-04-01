З 1 квітня в екосистемах України стартує "сезон тиші". Триватими він до 15 червня.

Про це повідомяють #Букви.

“Сезон тиші” – це особливий час, коли не можна шуміти і турбувати в лісах та інших природних зонах тварин і птахів, адже у них починається період розмноження і вирощування потомства.

Варто відзначити, що це дуже важливий період, необхідний для відтворення і зростання популяції фауни.

Так, згідно зі статтею 39 закону України “Про тваринний світ” забороняється:

санітарна рубка лісу;

стрілянина;

вибухові роботи;

феєрверки;

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах;

використання моторних маломірних суден.

За порушення вимог передбачено адміністративне стягнення – штрафи: від 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для посадових осіб – від 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розведення багать у лісах і парках заборонено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено штраф – від 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для посадових осіб – від 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У свою чергу в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликають українців не провокувати пожежі в екосистемах.

Категорично забороняється:

створювати смітники та спалювати відходи;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Також киян закликають не відпочивати в міських лісах в умовах карантину.