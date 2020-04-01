Про це повідомяють #Букви.
“Сезон тиші” – це особливий час, коли не можна шуміти і турбувати в лісах та інших природних зонах тварин і птахів, адже у них починається період розмноження і вирощування потомства.
Варто відзначити, що це дуже важливий період, необхідний для відтворення і зростання популяції фауни.
Так, згідно зі статтею 39 закону України “Про тваринний світ” забороняється:
- санітарна рубка лісу;
- стрілянина;
- вибухові роботи;
- феєрверки;
- проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах;
- використання моторних маломірних суден.
За порушення вимог передбачено адміністративне стягнення – штрафи: від 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для посадових осіб – від 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розведення багать у лісах і парках заборонено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено штраф – від 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для посадових осіб – від 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У свою чергу в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликають українців не провокувати пожежі в екосистемах.
Категорично забороняється:
- створювати смітники та спалювати відходи;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
- дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Також киян закликають не відпочивати в міських лісах в умовах карантину.
- У грудні 2017 року міністр екології Остап Семерак підписав наказ про внесення лося до Червоної книги України.