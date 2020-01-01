Це закріплено в державному бюджеті на 2020 рік.
У держбюджеті закріплена мінімальна зарплата на рівні 4723 гривні.
Також будуть зміни, пов’язані з розміром прожиткового мінімуму на одну особу.
Так, з 1 січня 2020 року він становитиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.
Для дітей до 6 років: з січня – 1779 гривень, з липня – 1859 гривень, з грудня – 1921 гривня.
Для дітей від 6 до 18 років – з січня – 2218 гривень, з липня – 2318 гривень, з грудня – 2395 гривень.
- Раніше повідомлялося, що рівень середньої зарплати в Україні в листопаді цього року досяг історичного максимуму, але все одно поки не перевищив показників у більшості країн Європи.
- У держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 550 грн.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що середня зарплата в Україні в 2022 році виросте до 16 047 гривень.