З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в країні збільшиться на 550 гривень, склавши 4 тисячі 723 гривні.

Це закріплено в державному бюджеті на 2020 рік.

У держбюджеті закріплена мінімальна зарплата на рівні 4723 гривні.

Також будуть зміни, пов’язані з розміром прожиткового мінімуму на одну особу.

Так, з 1 січня 2020 року він становитиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей до 6 років: з січня – 1779 гривень, з липня – 1859 гривень, з грудня – 1921 гривня.

Для дітей від 6 до 18 років – з січня – 2218 гривень, з липня – 2318 гривень, з грудня – 2395 гривень.