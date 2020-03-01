Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.
Зміни запроваджені згідно з постановою Кабінету Міністрів “Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією” від 18 грудня 2019 №1056.
“З 1 березня 2020 року перетин державного кордону з Російською Федерацією здійснюватиметься лише за наявності паспорту громадянина України для виїзду за кордон (закордонного паспорту)”, – повідомили в Міністерстві.
Так, українці, які будуть виїжджати за територію України до Росії, не зможуть цього зробити за внутрішнім паспортом.
Також в Міністерстві нагадали про заборону перетину кордону з РФ через непідконтрольні уряду України пункти пропуску на тимчасово окупованій території.
“Громадяни України, які таким чином в’їхали на підконтрольну Уряду України територію і перебуватимуть на ній станом на 01.03.2020 року, не зможуть потрапити у зворотному напрямку до місць свого постійного проживання через пункти пропуску через державний кордон України без паспорту громадянина України для виїзду за кордон (закордонного паспорту) або через існуючі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування з ТОТ без відповідного дозволу для перетину лінії розмежування у межах Донецької та Луганської областей”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України вирішив спростити перетин адміністративного кордону між Херсонською областю та незаконно анексованим Кримом для дітей у віці 14 – 16 років.