Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.
Повідомляється, що бойовики двічі здійснювали обстріли із заборонених мінських домовленостей озброєнь. Також вони застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем.
Високу активність противник виявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме поблизу Павлопіль, в районі Пісків, на околицях Мар’їнки, біля Новомихайлівки, поблизу Пісків і біля Миколаївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” були зафіксовані обстріли на околиці Новотошківського і неподалік від Хутора Вільний і Новоалександрівки.
“Сьогодні, 1 квітня, в результаті ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
- Упродовж минулої доби бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць, ще троє зазнали поранень.