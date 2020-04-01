На Донбасі в середу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики двічі здійснювали обстріли із заборонених мінських домовленостей озброєнь. Також вони застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем.

Високу активність противник виявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме поблизу Павлопіль, в районі Пісків, на околицях Мар’їнки, біля Новомихайлівки, поблизу Пісків і біля Миколаївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” були зафіксовані обстріли на околиці Новотошківського і неподалік від Хутора Вільний і Новоалександрівки.

“Сьогодні, 1 квітня, в результаті ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.