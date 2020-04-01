Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано біля Красногорівки (випущено 20 мін), біля Пісок (10 мін), три обстріли поблизу Авдіївки (32 міни), а також біля Широкіного, Гнутового, Кам’янки, Опитного, Старогнатівки.

Також противник відкривав вогонь у районі Новотошківського, Луганського, Зайцевого.

“Наші захисники негайно реагували на кожен ворожий обстріл та прицільним вогнем по позиціях противника змусили його повернутися до дотримання режиму «тиші». На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 31 березня ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.