З початку неділі, 21 червня, в результаті обстрілу з боку російських окупантів, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

З початку поточної доби зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Проросійські бойовики в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу Шумов двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Наших захисників неподалік Залізного ворог обстріляв з 120-мм мінометів, а захисників Кримського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

За даними розвідки, вчора, 20 червня, українські захисники поранили одного бойовика.