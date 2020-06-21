Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
З початку поточної доби зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.
Проросійські бойовики в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу Шумов двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.
Наших захисників неподалік Залізного ворог обстріляв з 120-мм мінометів, а захисників Кримського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
За поточну добу один український захисник отримав поранення.
За даними розвідки, вчора, 20 червня, українські захисники поранили одного бойовика.
- 20 червня російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь на Донбасі. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військовослужбовців.