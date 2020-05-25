Сьогодні вранці, 25 травня, в Києві відновив роботу метрополітен. Від пасажирів вимагають дотримуватися дистанції та носити маски.

Кореспондент #Букв зайшов до столичної підземки.

Так, станції метро запрацювали в звичайному режимі після двомісячного простою через карантин.

Персонал метро працює в засобах індивідуального захисту. На станціях постійно звуковими повідомленнями нагадують пасажирам про необхідність носити маски.

Біля входу в метро наклеєні величезні інформаційні плакати, на яких нагадують про важливість дотримання дистанції.

Також вибірково проводять температурний скринінг.

Мітки, що вказують на дотримання дистанції, також наклеєні на підлозі біля турнікетів та біля кас.

Черг за квитками з ранку не спостерігається – досить мало людей, як для понеділка.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви