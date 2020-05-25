Кореспондент #Букв зайшов до столичної підземки.

Так, станції метро запрацювали в звичайному режимі після двомісячного простою через карантин.

Персонал метро працює в засобах індивідуального захисту. На станціях постійно звуковими повідомленнями нагадують пасажирам про необхідність носити маски.

київське метро_25 травня 2020_карантин

київське метро_25 травня 2020_карантин

Біля входу в метро наклеєні величезні інформаційні плакати, на яких нагадують про важливість дотримання дистанції.

Також вибірково проводять температурний скринінг.

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

Мітки, що вказують на дотримання дистанції, також наклеєні на підлозі біля турнікетів та біля кас.

Черг за квитками з ранку не спостерігається – досить мало людей, як для понеділка.

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

київське метро_25 травня 2020_карантин київське метро_25 травня 2020_карантин

Фото: Олександр Кужельний, #Букви