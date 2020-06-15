Про це повідомляється на офіційній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти в Facebook.
“Сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти в даний момент не витримують навантаження. Білшість відвідувачів намагаються скористатися можливістю пройти пробне ЗНО з української мови та літератури вдома. Як тільки кількість відвідувачів зменшиться – сайти відновлять свою роботу”, – сказано в повідомленні.
Водночас в Центрі оцінювання освіти заявили, що завантажити тестовий зошит і бланк відповідей ЗНО з української мови та літератури, а також занести в бланк свої відповіді учасники зможуть до 18:00 19 червня.
“Просимо вибачення за ці технічні проблеми, ми зробимо все, щоб усунути їх вже найближчим часом”, – йдеться в повідомленні.
- 3 червня Департамент освіти Києва на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.