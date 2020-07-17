Літак ірландської авіакомпанії Ryanair вже вдруге за тиждень перевіряли через повідомлення про замінування.

Про це повідомило норвезьке агентство NRK.

Уточнюється, що через повідомлення про мінування перевіряли літак, який слідував в Осло з Лондону і перевозив на борту 142 пасажирів.

До аеропорту після повідомлення про замінування літак супроводжували винищувачі F-16 Збройних сил Данії.

В результаті літак приземлився в Осло, пасажири покинули борт і вирушили в термінал, а сам літак був оглянутий правоохоронцями-вибухотехніками.

Відзначається, що за підозрою в повідомленні про мінування надалі був затриманий 51-річний громадянин Великобританії, якого планують допитати вже найближчим часом.