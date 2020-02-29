ТОП-500 найбагатших людей світу втратили 444 мільярди доларів США за тиждень. Це сталося внаслідок падіння фондових ринків через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Вloomberg.

Найбільші втрати, відповідно, понесли бізнесмени з першої п’ятірки найбагатших людей світу. Зокрема, це голова Amazon Джефф Безос, співзасновник Microsoft Білл Гейтс і президент LVMH Бернар Арно. Сумарно, їх статки скоротилися приблизно на 30 млрд доларів.

До прикладу, голова компанії Tesla Ілон Маск, що займає 25-е місце в загальному рейтингу, за тиждень втратив 9 млрд доларів. Це сталося через падіння вартості акцій його компанії.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг втратив більше 6,5 млрд доларів за цей тиждень.

Згідно з даними “Індексу мільярдерів Bloomberg”, втрачено прибуток в розмірі 78 мільярдів доларів, яку 500 найбагатших людей накопичили з початку року по останній тиждень.

Голова круїзної компанії Carnival Corp. Мікі Арісон втратив мільярд доларів, через коронавірус на лайнері біля берегів Японії.

Подібні втрати на фінансовому ринку спостерігалися в 2008 році, коли вибухнула світова фінансова криза.