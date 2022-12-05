Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційній тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.

Про це повідомив “Голос Америки“.

Держсекретар підкреслив, що через умови торговельного контролю Москва не може імпортувати деталі, які необхідні для створення нових озброєнь.

“Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх галузях економіки, і ці наслідки лише посилюються. І зокрема, якщо ви подивіться на зусилля Росії щодо модернізації своєї економіки, будь то енергетичні технології, базова телекомунікаційна інфраструктура, оборонна та аерокосмічна промисловість, то з кожним днем, який проходить в умовах цих санкцій, тягар Росії стає все важчим і важчим, а її здатність вести подібні війни дедалі менше”, — зазначив Ентоні Блінкен.

Він додав, що країни Заходу продовжують шукати шляхи для посилення санкцій, аби підірвати російську економіку та її військові зусилля.

Крім того, держсекретар США наголосив, що Путіну не вдалося “стерти Україну з мапи”, а окуповані території визволяють.

“Путін спробував стерти Україну з мапи, стерти її ідентичність, повернути її до кабалу Росії – це не вдалося. Потім він зайнявся захопленням земель на сході та півдні України – це не вдалося, бо українські військові дали відсіч і повернули собі більшу частину території, яку захопив Путін”, — наголосив він.

Ентоні Блінкен звинуватив Росію у спробах “використовувати зиму у своїх цілях”. Йдеться про атаки по українській інфраструктурі.

“Це справжнє варварство”, — резюмував Блінкен.