Про це інформує The Guardian.
3 грудня Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Канада та США, а також країни-члени ЄС і Австралія ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель.
Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.
Росія є другим у світі експортером нафти. Міністерка фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обмеження ціни “негайно врізає найважливіше джерело доходу Путіна”.
Але критики, включно з Україною, кажуть, що обмеження є “беззубим”, оскільки гранична ціна вища поточних цін на російську нафту, що становить приблизно 52 долари за барель.
- Росія вже неодноразово заявляла, що не буде постачати нафту в країни, які введуть обмеження. Цю позицію підтвердив Михайло Ульянов, посол Москви в міжнародних організаціях у Відні та речник Кремля Дмитро Пєсков.
- Заступник голови уряду Російської Федерації Олександр Новак повторив погрозу Кремля, що Росія не буде експортувати нафту в країни, які встановлюють обмеження цін, навіть якщо через це доведеться скоротити видобуток.
- Президент України Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та G7 граничної ціни на нафту з РФ на рівні $60 за барель.