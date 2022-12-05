Сьогодні набуває обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Про це інформує The Guardian.

3 грудня Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Канада та США, а також країни-члени ЄС і Австралія ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель.

Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпортувати морську російську нафту, але це заборонить судноплавним і страховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менш як 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.

Росія є другим у світі експортером нафти. Міністерка фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обмеження ціни “негайно врізає найважливіше джерело доходу Путіна”.

Але критики, включно з Україною, кажуть, що обмеження є “беззубим”, оскільки гранична ціна вища поточних цін на російську нафту, що становить приблизно 52 долари за барель.