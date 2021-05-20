Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо стягнення з нардепа від “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він начебто заробив на передачі в оренду своєї жомової ями.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Національне антикорупційне бюро і САП встановили, що нардеп попри те, що він не є власником жомової ями, не має правомочності щодо володіння, користування та розпорядження нею, передав це майно в оренду компанії з ознаками фіктивності.

“За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій”, — йдеться в повідомленні.

Відповідна інформація відбита у щорічній декларації нардепа за 2019 рік. Ці гроші Кива отримав від такої собі ТОВ “Компанія “Сіквел”, яка зареєстрована у Львові та займається переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею. Земельна ділянка ж знаходиться на Полтавщині.

Сама жомова яма потрібна для відходів під час виробництва цукру з буряку, але, як з’ясували розслідувачі Bihus.info, вона поросла бур’яном і давно не використовується.

В САП також зазначили, що у листопаді 2019 року набув чинності Закон №263-IX, згідно з положеннями якого запроваджено новелу – інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, так звана цивільна конфіскація.

“Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення”, — зазначили в САП.