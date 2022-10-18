Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на махінаціях колишнього голову Державної фіскальної служби, його радника та власника агрохолдингу. Всім вже повідомили про підозру за неправомірне одержання вигоди у розмірі понад 722 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

17 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили колишньому очільнику Державної фіскальної служби України та його раднику про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн. Дії експосадовця та його радника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч. 4 ст. 369 КК України). Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно (в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України).

Слідство встановило, що посадовець, який у 2015-2016 роках обіймав пост голови ДФС, отримав неправомірну вигоду у розмірі 5,5 млн доларів США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 рр.

“Плату за послуги”, яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-“прокладку”, залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

НАБУ та САП мають докази, що тодішній голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій “газовій схемі”, організатором якої вважають колишнього народного депутата України. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Щодо власника агрохолдингу, то наразі він є підозрюваним НАБУ і САП у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ “ВіЕйБі Банк”.

ДОВІДКА: у вказаний НАБУ та САП період – 2015-2016 рр. – посаду голови ДФС України обіймав Роман Насіров. На посаді голови Державної фіскальної служби він перебував до 3 березня 2017 року. 2 березня 2017 року його відсторонили від посади.