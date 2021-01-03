Саудівська Аравія зняла заборону на в'їзд до королівства, який раніше ввели через поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Саудівське агентство друку з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії.

Так, обмеження знімуть в 11:00 за місцевим часом (10:00 за київським).

“Пасажири без громадянства Саудівської Аравії можуть в’їхати в країну тільки в тому випадку, якщо вони провели не менше двох тижнів в будь-якій державі, де не було виявлено “британський штам” коронавірусу. При цьому їм необхідно зробити ПЛР-тест на COVID-19″, – йдеться у повідомленні.

Ті, хто побував в країнах, де поширюється новий штам COVID-19, зобов’язані будуть провести від трьох до 14 днів на карантині, а також зробити два ПЛР-тести – при в’їзді в країну і по завершенні ізоляції.

Саудівська Аравія закрила сухопутні кордони і зупинила авіасполучення 21 грудня через ризик поширення нового штаму COVID-19, раніше виявленого у Великобританії.