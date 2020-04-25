Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Верховний суд постановив, що замість шмагання батогом людину можуть ув’язнити чи оштрафувати.

У суді також зазначили, що такий крок — частина реформ, проведених королем та його сином, спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Востаннє в заголовках медіа про такий вид покарання згадували у Саудівській Аравії в 2015 році. Тоді місцевого блогера Райфа Бадаві публічно покарали за образу ісламу. Він отримав тисячу ударів батогом і ледь не помер. Це викликало обурення у багатьох країнах світу і погіршило міжнародний імідж Саудівської Аравії.