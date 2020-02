Про це поінформували у Федерації тенісу України.

Так, у боротьбі за вихід до плей-офф українська пара Марта Костюк і Даяна Ястремська обіграли естонський дует Анетт Контавейт і Олену Малигіну – з рахунком 2: 1.

У першому матчі змагань Ястремська впевнено перемогла Олену Малигіну з рахунком 6:3, 6:1. Українка впоралася із завданням менш ніж за годину.

У другому матчі Еліна Світоліна програла Анетт Контавейт у трьох сетах з рахунком 3:6, 7:6 (5), 2:6.

У підсумку все вирішила парна зустріч за участю Костюк та Ястремської. Як повідомляє видання Хsport, матч тривав 52 хвилини. У першому сеті тенісистки грали приблизно з однаковою силою і обмінялися брейками – 2:2. Після цього українки забрали чотири гейми поспіль, а потім ще шість у наступній партії.

Тим самим збірна України пробилася в плей-офф Кубка Федерації. Там будуть розіграні путівки до кваліфікації Кубка Федерації 2021 року.

With a 2-1 win over Estonia #TeamUkraine🇺🇦 qualifies to the play-off in April #FedCup #Ukraine #tennis pic.twitter.com/D3wKPkjhWi

— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 8, 2020