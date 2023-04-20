Служба безпеки України ідентифікувала комбата росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних українців у тимчасово захоплених районах на півдні України.

Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.

У травні 2022 року його призначили так званим “комендантом” селища Чернігівка у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

На цій “посаді” виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.

Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.

За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх.

Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури РФ.

У катівні до людей застосовували жорстокі тортури зокрема з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.

Окрім цього, задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних “камерах”, де утримували українських бранців.

Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.

Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також покривав вбивства викрадених українців своїми підлеглими.

СБУ також отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Telegram-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники звинуватили у коригуванні вогню ЗСУ.

Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.

Всі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення російського воєнного злочинця до відповідальності.