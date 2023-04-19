Колишні в'язні, яких було завербовано до приватної військової компанії Євгена Пригожина "Вагнер", зізналися у розстрілах та вбивстві українців.

Про це йдеться в розслідуванні правозахисної групи Gulagu.net.

Як повідомляється, колишні найманці ПВК “Вагнер” Азамат Улдаров та Олексій Савічев зізналися у численних злочинах проти українського народу.

Згідно з розслідуванням, Азамат та Олексій нині знаходяться на території Росії та не зазнають впливу СБУ чи ЦРУ. Вони розповіли Gulagu.net деталі розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.

За словами Савічева, у лютому, після обміну полоненими, він разом з іншими солдатами отримали наказ сидіти у засідці та вбивати цивільних, включаючи дітей. Відтак, було розстріляно щонайменше 20 осіб, серед яких 10–15-річні та 17-річні підлітки.

“У нас був чіткий наказ: зачистити та знищити усіх, без розбору. Ми вбивали усіх – жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, зокрема маленьких – п’ятирічних”, – розповів колишній найманець “Вагнер”.

Як зазначається у виданні Sky News, після появи відео колишні “вагнерівці” стверджували, що правозахисна група шантажувала їх і заплатила за зізнання у масових вбивствах.

Аналітик з оборони та безпеки Майкл Кларк підкреслив, що зізнання виглядають правдоподібними, однак не зрозуміло, чому колишні найманці ПВК вирішили розповісти це саме зараз. Кларк наголосив, що свідчення “вагнерівців” фактично означають, що їх заарештують, якщо вони виїдуть за межі Росії.

“Якщо вони дійсно були найманцями “Вагнер”, то мають потужне пом’якшення, оскільки у разі невиконання наказу їх би розстріляли. Проте це пом’якшення не заперечує військовий злочин. І це означає, що на основі того, що вони сказали, Міжнародний кримінальний суд висуне їм звинувачення. Відтак їх заарештують, якщо вони з’являться в будь-якій із 129 країн світу будь-коли протягом наступних 30 чи 40 років”, – пояснив аналітик.

Нагадаємо, що 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.