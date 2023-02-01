Служба безпеки знешкодила транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону, та затримала її організаторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

За даними Служби безпеки, угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько “Лєший”, причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

Зазначено, що у Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. Згідно з даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого “общака”, який на момент обшуку становив 354 тисячі доларів США.

“Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – коментують у пресслужбі.

Також додається, що триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.