Служба безпеки України оголосила про підозру російському військовому, який під час окупації Балаклії (Харківська область) обіймав посаду "коменданта" та катував місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.

Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним “Граніт”, який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

У березні 2022 року він приїхав до окупованої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків так званої “Л/ДНР” у поширенні кремлівського режиму в місті.

Згодом його призначили там “комендантом”. На цій посаді окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

За наказом “Граніта” українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції.

Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.

Задокументовано, що “Граніт” особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ.

Під час звільнення міста окупаційний “комендант” втік до Росії, де переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.