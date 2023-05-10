За матеріалами СБУ суд призначив 8 років позбавлення волі охоронцю російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів зібрано беззаперечні докази вини на колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона. При звільненні міста зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя.

Втім, правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 8 років увʼязнення з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 10 років та конфіскацією майна.

За даними слідства, злочинцем є колишній посадовець Державної установи “Північна виправна колонія (№90)” у Херсоні, який після захоплення міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це йому запропонували посаду у лавах створеної агресором “виправної установи”. Зловмисник погодився на пропозицію і добровільно написав заяву на вступ до окупаційного органу.

Там його призначили до складу підрозділу охорони російського режимного об’єкта, до якого росіяни незаконно звозили репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

У застінках російські окупанти катували українських громадян і намагалися “вибити” з них згоду на співпрацю з ворогом. При цьому сам колаборант допомагав агресору охороняти камери та периметр російської катівні.

На підставі отриманих матеріалів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).