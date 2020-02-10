Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

“Нам СБУ передали весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку повинні вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни – за 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу. Там є ті, хто сидить під домашнім арештом, підпискою про невиїзд – вони підлягають обміну вже в останню чергу, оскільки страждають набагато менше, ніж ті, які сидять в таборах “, – заявив він.

В той же час Джемілєв підкреслив, що в процесі розглядається кожне прізвище.

“Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпаний, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі”, – пояснив Джемілєв.

Раніше в Меджлісі кримськотатарського народу розповіли про репресії в тимчасово окупованому Росією Криму в 2019 році. За інформацією Меджлісу за 2019 рік у окупованому Криму відбулося 335 незаконних арешта.