Про це повідомила пресслужба СБУ.
“На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну”, – йдеться у повідомленні.
Наразі розв’язується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу.
Фото: СБУ
“Служба безпеки України висловлює окрему вдячність Цивільній Гвардії Королівства Іспанія за спільну роботу в боротьбі з міжнародним наркотрафіком”, – зазначається у повідомленні.
- На початку січня Служба безпеки України попередила контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу.