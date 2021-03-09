Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою пів кілограма, яка була скерована до України з Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну”, – йдеться у повідомленні.

Наразі розв’язується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

“Служба безпеки України висловлює окрему вдячність Цивільній Гвардії Королівства Іспанія за спільну роботу в боротьбі з міжнародним наркотрафіком”, – зазначається у повідомленні.