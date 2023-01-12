Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Адаму Делімханоу, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини російського депутата Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

Як зазначили у СБУ, Делімханов входить до найближчого оточення глави Чечні Рамзана Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області.

Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці.

З лютого до травня 2022 року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату “Азовсталь”.

Крім цього, російський депутат поширював через власний Telegram-канал пропагандистські відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

– ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.