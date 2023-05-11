Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів - Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова - які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили про підозру всім трьом фігурантам за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). На даний час всі підозрювані переховуються від правосуддя на території Росії.

Як встановило слідство, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп “зливав” агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від іншого “регіонала” – Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого 2022 року Святаш активно виступав на підтримку РФ і у Кремлі розглядали його як кандидата на пост потенційного гауляйтера Харківської області.

Святаш передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території Харківщини. Розвіддані зрадник отримував через свої партійні зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України .

Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в етерах центральних російських телеканалів.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

В СБУ нагадали, що раніше вже повідомляли цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.