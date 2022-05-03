Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Суд визнав колишнього народного депутата винним у публічних закликах до змін державного кордону України. Також Царьов у засобах масової інформації закликав до насильницької зміни конституційного ладу.

“Прокурори у суді довели, що з квітня по травень 2014 року під час публічних заходів у містах Києві, Донецьку, Дніпропетровську та інших місцях, а також інтерв’ю для різних засобів масової інформації колишній народний депутат України висловлював заклики до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також до насильницької зміни та повалення конституційного ладу”, — йдеться у повідомленні.

Суд позбавив його першого рангу державного службовця та права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки.

У Шевченківському районньому суді звернулися до Президента України із запитом щодо позбавлення колишнього нардепа ордена “За заслуги” ІІІ ступеня.