Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Суд визнав колишнього народного депутата винним у публічних закликах до змін державного кордону України. Також Царьов у засобах масової інформації закликав до насильницької зміни конституційного ладу.
“Прокурори у суді довели, що з квітня по травень 2014 року під час публічних заходів у містах Києві, Донецьку, Дніпропетровську та інших місцях, а також інтерв’ю для різних засобів масової інформації колишній народний депутат України висловлював заклики до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також до насильницької зміни та повалення конституційного ладу”, — йдеться у повідомленні.
Суд позбавив його першого рангу державного службовця та права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки.
У Шевченківському районньому суді звернулися до Президента України із запитом щодо позбавлення колишнього нардепа ордена “За заслуги” ІІІ ступеня.
- Також пропрезидентська політична сила “Слуга народу” повідомила про тимчасове зупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардеп перебуває в окупованому Херсоні і, на думку “слуг”, може співпрацювати з російськими загарбниками.
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