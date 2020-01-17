Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

Відзначається, що під час обшуків робота аеропорту проходить в штатному режимі.

“Кримінальну справу було порушено ще в 2015 році по відношенню до ще колишнього керівництва аеропорту. Дана справа викликає більше запитань ніж відповідей. Події, про які йде мова, мали місце в 2017 році, але справа порушена в 2015 році. Де логіка, як можна в 2015 році порушити справу про події, які відбудуться у 2017 році? Обшук проходить в законному руслі, без зловживань і порушень. Аеропорт працює в штатному режимі”, – розповів голова юридичного відділу міської ради Запоріжжя Валерій Зломінога.

За словами чиновника, обшуки проходять в рамках розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою і службовим становищем; службове підроблення).

“Буде проведено аналіз документів, які видавалися слідчими на місці, і надамо висновки щодо того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо, що найбільш цікавляться будівництвом нового терміналу”, – говорить він.

Уточнюється, що на самому підприємстві не коментували ситуацію з обшуками і порекомендували звертатися до міської ради.