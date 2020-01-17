Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.
Відзначається, що під час обшуків робота аеропорту проходить в штатному режимі.
“Кримінальну справу було порушено ще в 2015 році по відношенню до ще колишнього керівництва аеропорту. Дана справа викликає більше запитань ніж відповідей. Події, про які йде мова, мали місце в 2017 році, але справа порушена в 2015 році. Де логіка, як можна в 2015 році порушити справу про події, які відбудуться у 2017 році? Обшук проходить в законному руслі, без зловживань і порушень. Аеропорт працює в штатному режимі”, – розповів голова юридичного відділу міської ради Запоріжжя Валерій Зломінога.
За словами чиновника, обшуки проходять в рамках розслідування правопорушень, які передбачені ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою і службовим становищем; службове підроблення).
“Буде проведено аналіз документів, які видавалися слідчими на місці, і надамо висновки щодо того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо, що найбільш цікавляться будівництвом нового терміналу”, – говорить він.
Уточнюється, що на самому підприємстві не коментували ситуацію з обшуками і порекомендували звертатися до міської ради.
- Раніше повідомлялося, що НАБУ прийшло з обшуками в Мінінформполітики. Зазначалося, що обшуки проводилися у справі про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.