Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, розкрадання коштів було попереджено при проведенні днопоглиблювальних робіт.

Правоохоронцям вдалося встановити, що при придбанні будівельних послуг чиновники надали перевагу одній з іноземних компаній.

“В даний момент відбуваються слідчі дії в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях і за місцем проживання чиновників установи в Києві, Одесі та Одеській області”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що у справі розпочато розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою).