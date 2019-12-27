Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією спецслужби, розкрадання коштів було попереджено при проведенні днопоглиблювальних робіт.
Правоохоронцям вдалося встановити, що при придбанні будівельних послуг чиновники надали перевагу одній з іноземних компаній.
“В даний момент відбуваються слідчі дії в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях і за місцем проживання чиновників установи в Києві, Одесі та Одеській області”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що у справі розпочато розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою).
- Завдяки ефективній діяльності контррозвідки Служби безпеки України цього року до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.