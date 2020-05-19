Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“За версією слідства, співробітники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучних перешкод при митному оформленні і не затягувати митні операції”, – сказано в повідомленні.

Співробітникам спецслужби вдалося задокументувати, що чиновники залучали до угоди митних брокерів як посередників. При цьому інспектори митниці отримували неправомірну вигоду з усіх фур, які оформляли.

Таким чином в рамках кримінального провадження була задокументовано протиправна діяльність чотирьох інспекторів митниці, які вчинили близько 3 тисяч операцій з оформлення транспортних засобів і вантажів.

Відзначається, що злочинці змогли “заробити” більше 3 мільйонів гривень. По ходу обшуків у підозрюваних було вилучено більше 27 тисяч доларів і близько 3 тисяч євро.

В даний момент у справі триває досудове розслідування за статтею про “отримання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою”. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до десяти років.