Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“У Донецькій області співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої “ДНР”. За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент. У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни”, – сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, зловмисниця популяризувала терористів “ДНР / ЛНР” і закликала до “від’єднання” Південно-Східних областей України.

Так само діяла і жителька міста Конотопа на Сумщині, яка агітувала за так звану “Новоросію” в соціальних мережах і закликала до створення “Сумської народної республіки”.

У підозрюваних були вилучені речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Їм були пред’явлені звинувачення за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України.