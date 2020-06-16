Служба безпеки України блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, що займалися розповсюдженням фейків. Мережа управлялася з Росії.

Про це поінформували в пресслужі СБУ.

“Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві й ряді областей, якою керували з Російської Федерації. Можливості мережі давали змогу генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів”, – зазначається в повідомленні.

У СБУ уточнили, що організатори ботоферм використовували не лише облікові записи в соціальних мережах і е-мейли, а й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Оперативники СБУ встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-карти мобільних операторів.

“В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а в РФ також без сприяння з боку спецслужб”, – йдеться в повідомленні.

Ботоферми спеціалізувалися на замовленнях щодо ескалації конфлікту на Донбасі. Організатори мережі здійснювали інформаційні “вкиди”, сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як всередині нашої країни, так і за її межами.

СБУ провела обшуки за 12 адресами, де було розміщено обладнання. Вилучено 40 000 SIM-карт мобільних операторів.

Викриття мережі ботоферм проведено Департаментом кібербезпеки СБУ в Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях.