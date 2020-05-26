Служба безпеки України викрила масштабну систему продажу біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок. Товари продавали через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.

“Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також у зловмисників виявили понад 1,1 мільйона доларів.

За час роботи схеми зловмисники ухилялися від сплати податків, чим завдали збитків держбюджету на понад 80 млн гривень. Слідчі дії тривають.