Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Також у зв’язку з поширенням фейків було заблоковано понад 2 тисяч спільнот в інтернеті з загальною аудиторією близько 900 тисяч користувачів.

При цьому 11 агітаторів поширювали фейки за завданням з Росії. Вони “працювали” в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

“Стосовно них СБУ почала кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України)”, – відзначили в СБУ.

За матеріалами СБУ поліцією складено вже понад 10 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у рамках статті 173-1 Купап.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила більш як 200 людей, які поширювали фейки про коронавірус.