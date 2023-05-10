Слідчі Служби безпеки України ідентифікували ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з цивільних жителів тимчасово захоплених районів Миколаївщини. Російські поплічники викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури у катівні.

Про це повідомила СБУ.

Зловмисниками виявилися командир одного з полків терористичної організації так званої “ДНР” і двоє його підлеглих. Вони добровільно долучилися до російських окупантів ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 вони брали участь у бойових діях на південному фронті у складі окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Командира бойовиків призначили “військовим комендантом” в одному із селищ Баштанського району. За його наказом російські окупанти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Зокрема вони утримували чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Російські поплічники за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря.

У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, люди були без води та їжі. Зловмисники намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушенні законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.