У Запорізькій області було нейтралізовано агентурну мережу ФСБ РФ, яка готувала теракти проти командування ЗСУ. Російська агентура збирала “погодинну” інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

Поплічники ворога передавали ФСБ інформацію через закритий чат у Telegram. Російські військові планували завдати прицільних ракетних ударів за координатами.

Також росіяни розглядали “варіант” фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для цього російські агенти отримали від кураторів 4 тисяч доларів авансу.

Зловмисниками виявилися колишній військовий, родом з Запоріжжя, та особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. У першому випадку чоловік після широкомасштабного вторгнення РФ звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням “організувати” йому “контакт” з російською спецслужбою.

Зрадник залучив до дій свого знайомого. Водій очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя таємно використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі.

Також зловмисники “наводили” ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.