Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

Поплічники ворога передавали ФСБ інформацію через закритий чат у Telegram. Російські військові планували завдати прицільних ракетних ударів за координатами.

Фото: Служба безпеки України

Також росіяни розглядали “варіант” фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для цього російські агенти отримали від кураторів 4 тисяч доларів авансу.

Зловмисниками виявилися колишній військовий, родом з Запоріжжя, та особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. У першому випадку чоловік після широкомасштабного вторгнення РФ звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням “організувати” йому “контакт” з російською спецслужбою.

Фото: Служба безпеки України

Зрадник залучив до дій свого знайомого. Водій очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя таємно використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі.

Фото: Служба безпеки України

Також зловмисники “наводили” ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України