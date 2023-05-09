Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.
Поплічники ворога передавали ФСБ інформацію через закритий чат у Telegram. Російські військові планували завдати прицільних ракетних ударів за координатами.
Також росіяни розглядали “варіант” фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для цього російські агенти отримали від кураторів 4 тисяч доларів авансу.
Зловмисниками виявилися колишній військовий, родом з Запоріжжя, та особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. У першому випадку чоловік після широкомасштабного вторгнення РФ звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням “організувати” йому “контакт” з російською спецслужбою.
Зрадник залучив до дій свого знайомого. Водій очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя таємно використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі.
Також зловмисники “наводили” ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.
Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
- У Донецькій області викрито двох російських інформаторок. Одна з агенток працювала на ПВК “Вагнер”, які штурмують Бахмут.