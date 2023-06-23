Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади у Житомирській області.

Джерело: СБУ

Співробітники спецслужби задокументували незаконну діяльність колишнього посадовця, який раніше очолював Головне управління Держгеокадастру в одній із областей центральної України.

За матеріалами справи, після звільнення він організував незаконний механізм привласнення державних лісових угідь на Житомирщині.

Зокрема зловмисник незаконно вивів із комунальної власності майже 2 тисячі гектарів землі на загальну суму понад 70 млн грн. Це – фактично третина земель Барашівської територіальної громади.

Для реалізації злочинної схеми організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія.

Зловмисники незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору.

Для цього вносили недостовірні відомості до державних баз даних та майнових реєстрів.

Під час слідчих дій в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної компанії однієї з фігуранток виявлено документи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів організатору оборудки та шести його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, за ініціативи СБУ, арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у злочинній схемі. Готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину.