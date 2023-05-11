Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У відомстві нагадали, що унаслідок цього обстрілу загинуло 8 мирних мешканців, серед яких одна дитина.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці у серпні 2022 року.
У поле зору росіян він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Telegram-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.
Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.
Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.
Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.
За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.
Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Зараз він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
- Слідчі Служби безпеки України ідентифікували ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з цивільних жителів тимчасово захоплених районів Миколаївщини. Російські поплічники викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури у катівні.