Служба безпеки України викрила чергового ворожого інформатора, який восени 2022 року "навів" російську ракету на багатоповерхівку у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві нагадали, що унаслідок цього обстрілу загинуло 8 мирних мешканців, серед яких одна дитина.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці у серпні 2022 року.

У поле зору росіян він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Telegram-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зараз він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.