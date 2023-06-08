У Києві було виявлено та розкрито нелегальний цех, де виготовляли та продавали підроблені документи, печатки і штампи України та Євросоюзу.

Джерело: СБУ













СБУ викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права // 7 фото

З’ясовано, що організатор пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, дипломи про закінчену вищу освіту, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та акти права власності на землю. Продавали їх через хакерську платформу “Darknet”.

Вартість підроблених документів становила від 300 до 7 тисяч доларів, залежно від складності та терміновості виготовлення.

Кожного місяця нелегальний цех виготовляв та реалізовував 50 і більше підроблених документів.

Організатором є столичний підприємець, який орендував квартиру заздалегідь для цих цілей.

Під час обшуків у нелегальному цеху були виявлені інструменти і обладнання для виготовлення підроблених документів та мобільні телефони й комп’ютери з доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів зловмиснику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Розслідування триває, а зловмиснику може бути призначено до 7 років позбавлення волі.