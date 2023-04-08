Служба безпеки України ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – голова військово-лікарської комісії та адвокат.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п’ятьом особам, які організували схему ухиляння від мобілізації під час воєнного стану.

Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

Вартість “послуг” становила від 3 до 6 тис. дол. Сума залежала від терміновості розв’язання питання.

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні ухилянтів.

Зокрема у Києві викрито дві злочинні схеми. Першу – організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці.

За гроші він безпідставно оформляв своїм «клієнтам» документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень.

Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

Також у Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала кандидатів на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.