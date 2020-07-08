У районі проведення операції Об’єднаних сил контррозвідники Служби безпеки України із залученням бійців ЦСО “А“ затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Громадянина України затримали “на гарячому“ під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ -22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону.

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот“.

За інформацією СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей.

Диверсанта затримали у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Він вже знаходився у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.