На Київщині Служба безпеки України викрила чергового російського агента, який виявився адвокатом та експрацівником прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, затриманий виявився місцевим чинним адвокатом, який раніше працював у прокуратурі. Після неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.

Встановлено, що згодом його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою росіян, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.

Також він розвідував ймовірні бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ.

Затриманий підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову винагороду за передавання секретних відомостей.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.

СБУ спрацювала на випередження – своєчасно викрила російського агента, задокументувала злочинні дії і затримала під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.