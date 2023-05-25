Служба безпеки України запобігла російській диверсії на залізничному об’єкті на прифронтовій території у Донецькій області. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Джерело: СБУ

Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку.

Окупанти планували порушити логістики Сил оборони, зокрема щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами.

Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Однак СБУ своєчасно викрила зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його.

За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого у березні 2023 року ФСБ РФ дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку російських окупантів.

Для вербування через інтернет СБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання “Спарта”. Надалі саме вона була на зв’язку з фігурантом.

Як тестові завдання він передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Крім того, ворога цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об’єкті залізничного транспорту.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.