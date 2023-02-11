Служба безпеки України затримала на Луганщині колаборанта, який допомагав російським армійцям вивозити награбоване майно українців до тимчасово окупованого Луганська.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Луганської області було затримано місцевого жителя – колишнього співробітника місцевого фермерського господарства – який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно пішов на співпрацю з ними.

Колаборант запропонував окупантам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу.

Після цього у домі затриманого проживало 14 російських окупантів. Окрім цього, там вони облаштували склад зброї та боєзапасів.

Більш того, затриманий повідомляв окупантам адреси місцевих жителів, які покинули свої домівки та виїхали на підконтрольну частину України. Це він робив для того, аби у покинутих домівках жили російські армійці.

Встановлено, що на початку березня 2022 року росіяни обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок.

Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян.

Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали.

Натомість звідти затриманий привозив російським армійцям горілку та цигарки.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з бруду їхні бронетранспортери.

За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.